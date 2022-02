Abéché : les étudiants de l’Unaba demandent aux autorités d’intervenir pour éviter la grève

Les étudiants de l’université Adam Barka d’Abéché alertent l’administration de ladite université et les autorités au sujet du préavis de grève annoncé par les enseignants chercheurs de ladite université.

Le syndicat des enseignants et chercheurs, section UNABA a, à l’issue d’une assemblée tenue le 05 février dernier, accordé un délai de 10 jours pour la satisfaction de leurs revendications.

L’assemblée générale demande l’apurement des arrières des heures supplémentaires des années 2020 et 2021 et des reliquats des années 2017 et 2019 ; la revalorisation des indices des certains enseignants reversés ; la bancarisation des primes des enseignants…

Les étudiants de l’Unaba, par la voix de leur président, disent avoir subi trop de grèves et ne tolèrent pas qu’une autre vague de grèves se déclenche.

Les étudiants demandent au gouverneur et au ministère de l’enseignement supérieur de trouver une issue heureuse aux revendications des enseignants.