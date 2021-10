Abéché : le SYNECS, section UNABA, décide de prolonger la grève lancée depuis le 7 juillet

Les membres du Syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur, section de l’université Adam Barka d’Abéché, réunis en assemblée générale mardi ont décidé de prolonger la grève lancée depuis le 7 juillet 2021.

Sur les 12 points de revendications, deux points ont été résolus. L’assemblée générale a jugé non satisfaisant ces deux points et a décidé dans sa majorité de reconduire la grève jusqu’à ”satisfaction totale”.

Les principaux points de revendication sont:

Le paiement des frais de jury de 2019 – 2020 ;

L’apurement de reliquats des heures supplémentaires années académiques 2016 – 2017- et 2017-2018 ;

L’application stricte et conforme de l’arrêté 142 portant règlement intérieur de l’UNABA du 28 juin 2020, notamment son article 107 relatif à la charge horaire annuelle des enseignants-chercheurs ;

Le paiement des frais de transport des contractuels de 2016 à 2019 ;

La bancarisation des primes des enseignants-chercheurs de l’UNABA ;

Le remboursement de la valeur de la différence des indices des enseignants contractuels non pris en compte de 2013 à 2020, en violation du décret No256 de la convention collective de 2012.

« Le bureau de la section SYNECS UNABA informe l’opinion nationale que malgré sa bonne volonté, décide d’observer une grève sèche et illimitée et reste ouvert au dialogue et n’a pas perdu de vue la signature du pacte social triennal », peut-on lire dans le communiqué de presse.

