41 ingénieurs de l’École nationale supérieure des travaux publics reçoivent leurs diplômes

La cérémonie officielle de remise des diplômes aux lauréats de la 30ème promotion de l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (Enstp) a eu lieu ce vendredi 11 février 2022 à la faculté des sciences de la santé humaine de N’Djamena.

L’Ecole nationale supérieure des travaux publics met cette année sur le marché d’emploi 41 ingénieurs dont 20 en travaux publics, 11 en génie rural et 10 en bâtiment. La cérémonie est placée sous le haut patronage du ministère des Infrastructures et du Désenclavement.

Dans son allocution, le directeur de l’ENSTP, Pr Koïna Rodoumta, affirme que pour garantir la formation dispensée aux fins de produire des diplômés polyvalent aptes à s’adapter dans un contexte international en pleine mutation et de répondre au mieux à la demande d’emploi, l’ENSTP a basculé dans le système licence, master, doctorat. Il a aussi souligné les manquements qui freinent la bonne marche de cette institution en ces termes : ” vous avez sans doute remarqué que l’ENSTP ne dispose d’un campus. Nos étudiants travaillent et vivent dans des conditions très difficile. Les étudiants de la sous-région jadis nombreux, ne bousculent plus à notre porte à cause des conditions de vie et de travail très difficile“

Président la cérémonie, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, encourage l’administration, le corps enseignant, étudiants et tout le personnel de l’école qui a formé tant de cadres pour le Tchad et la sous-région à continuer sur le même élan.

Yves Dangourbe, stagiaire