Une usine d’une capacité de 173 000 tonnes de sucre par an sera implantée au Tchad

La signature du mémorandum d’entente entre la République du Tchad et le groupe SOMDIAA pour la réalisation d’une usine de fabrication de sucre permet au pays de Toumaï de non seulement satisfaire son besoin en sucre de la population mais d’être le plus grand producteur en Afrique francophone.

En signant ce mémorandum, le gouvernement à travers le ministère du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé vise à satisfaire en totalité le besoin en sucre sur l’ensemble du territoire. Ceci grace à la hausse de la production locale d’un sucre de qualité.« La concrétisation de ce projet vise à accroitre la production de plus de 173 000 tonnes de sucre grâce à la mise en valeur d’un nouveau périmètre irrigué sur la rive droite du fleuve Bahr Sara et ce, avec la création d’un nouveau complexe agro-industriel. A cela s’ajoute le périmètre actuel de la CST », souligne le ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Moustapha.

L’implantation de cette usine dans le Barh Sara, permettra de participer au développement socio-économique de la province du Moyen Chari grâce au recrutement des mains d’œuvres, recours à la sous-traitance…

Aussi, diminuera-t-elle le prix de revient du sucre en améliorant la productivité à une nouvelle usine intégrant l’ensemble des dernières innovations et en valorisant les coproduits issus de son activité.

« Ce présent mémorandum jette les bases d’une nouvelle coopération et d’un partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement de la République du Tchad et la SOMDIAA. Le respect des engagements et obligations de deux parties constitue un gage primordial dans la concrétisation de ce partenariat », poursuit le ministre.

SOMDIAA est un groupe français, spécialisé dans l’agro-alimentaire qui produit et commercialise des denrées alimentaires, principalement du sucre et de la farine, sur le continent africain et dans l’océan indien. La totalité des produits du groupe est vendue localement.