Tchad : un salon des acteurs privés pour booster l’économie

Le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises au Tchad (CGPME), Fadoul Sultan Ghassim a annoncé ce mercredi 10 novembre la tenue d’un salon international des investissements et des Porteurs des Projets à N’Djamena. La rencontre prévue du 15 au 19 décembre prochain vise à booster l’économie tchadienne.

N’Djamena va abriter le Salon international des investissements et des Porteurs des Projets. L’annonce du lancement officiel du Salon a été faite ce mercredi 10 novembre par le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises au Tchad (CGPME), Fadoul Sultan Ghassime. Il a été lancé dans les locaux de l’Agence nationale des investissements et des exportations (Anie).

Selon Fadoul Sultan Ghassim, c’est pour répondre à la crise économique due à la chute du pétrole et à la dette Glencore que des acteurs du secteur privé à savoir la CGPME, Young Ambassador, Anie, ont voulu soutenir le gouvernement de transition dans sa lutte en faveur de la relance économique à travers ce salon dénommée Chad Partners.

Il a précisé que ce salon international qui réunira plusieurs investisseurs du Cameroun, de la Turquie, du Nigeria, de l’Italie, de la France, de l’Espagne et d’autres pays, sera une véritable aubaine pour les porteurs des projets, les entrepreneurs, les hommes d’affaires du Tchad.

« J’invite tout le monde à participer massivement à nos différentes activités notamment: déjeuner des affaires ; forum de haut niveau ; expos-Pays, présentation projets ; B to B », a lancé le président Fadoul Sultan Ghassim.