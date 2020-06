Tchad : trois programmes de l’ONAPE pour absorber le chômage des jeunes

EMPLOI – Trois programmes sont développés par l’Office nationale de la promotion de l’emploi (ONAPE) pour résoudre le problème du chômage des jeunes. Le projet a été présenté par le directeur général de cette institution, Sadick Brahim Dicko, ce matin.

Des programmes conçus par l’Office nationale de la promotion de l’emploi pour combattre le chômage et le manque d’emplois des jeunes sans expérience sont présentés ce vendredi 5 juin 2020. Le premier programme est un projet d’appui aux jeunes diplômés, qui se présente comme une opportunité à travers des stages pré-emploi dans les entreprises privées et publiques.

Le second qui concerne l’auto-emploi consiste à installer les jeunes promoteurs à leurs propres comptes en finançant leurs projets à taux zéro. Et la troisième est un programme crédit agricole, conçu pour intervenir spécifiquement dans le développement du monde rural, incluant tous ceux qui produisent et exploitent les matières premières agricoles. Il permet de créer l’emploi aux jeunes et de favoriser l’autosuffisance alimentaires.

Selon le directeur de l’ONAPE, le second programme est une opportunité de création d’emploi pour la jeunesse tchadienne à entreprendre. « L’entrepreneuriat étant le moyen le plus sûr pour assurer le développement et l’épanouissement de la jeunesse de notre pays », a déclaré Sadick Brahim Dicko. Par ailleurs il a annoncé une enveloppe de deux milliards pour le financement de la campagne agricole 2020.

En effet, l’ONAPE est la seule institution habilitée à faire le placement sur toute l’étendue du territoire. Il prévoit et réalise la promotion de l’emploi des jeunes en milieu urbain, périurbain et rural.