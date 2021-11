Tchad : peu de ménages ont accès à l’électricité ( Banque mondiale)

Peu de ménages ont accès à l’électricité. C’est le constat que fait la Banque mondiale dans son rapport titré « Tchad : évaluation de la pauvreté ».

Le taux d’électrification nationale est de 11,8% pour les ménages non pauvres et de 1,4% pour ceux pauvres. 22,5% des ménages pauvres de N’Djamena qui sont connectés au réseau électrique font face à des pannes de courant récurrentes. « Dans les enquêtes nationales, environ 75,5% des ménages ayant accès à l’électricité déclarent avoir subi une panne de courant au cours des sept jours précédents », renseigne le rapport.

A l’échelle nationale, la durée moyenne d’une panne de courant est de 4,5 jours, et une moyenne de 1,89 panne se produit par jour. Ce document de 184 établit que l’approvisionnement en électricité est particulièrement peu fiable dans les zones urbaines en dehors de la capitale, « où tous les ménages pauvres déclarent avoir subi des pannes de courant ».

Un accès peu fiable à l’électricité limite les opportunités de génération de revenus et oblige les ménages à utiliser des combustibles de cuisson dangereux qui entravent les efforts visant à améliorer les conditions de vie, alerte la Banque mondiale.

Disparités en possession d’actifs modernes

« Le taux de possession des actifs modernes, y compris les ordinateurs, les générateurs, les réfrigérateurs, les ventilateurs et les téléviseurs, est extrêmement faible parmi les ménages pauvres », fait remarquer le document.

En termes d’actifs de transport, les ménages pauvres sont plus susceptibles de posséder des vélos, et les ménages non pauvres, des motos. Les téléphones portables sont parmi les actifs les plus populaires des ménages : 42% des ménages pauvres dans les zones rurales et 91% des ménages pauvres à N’Djamena déclarent posséder cet outil de communication.