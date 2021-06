Tchad : passation de service entre le Directeur général pays sortant de Bolloré Transport & Logistics et son successeur lors d’un cocktail

MESSAGE – Le Groupe Bolloré Transport & Logistics a organisé une cérémonie de passation de service ce soir entre son Directeur général pays partant, le Tchadien Ahmat Abdelkerim et son successeur, le Français Cyrille Tetrel. C’est à travers un cocktail dinatoire qui a regroupé les partenaires, les collaborateurs et les familles des directeurs sortant et entrant dans le jardin de l’hôtel Résidence de N’Djamena.

Après cinq ans comme Directeur général pays, Ahmat Abdelkerim qui totalise 20 ans dans le Groupe Bolloré Transports & Logistics s’en va pour son nouveau poste, celui du Directeur du cluster Corne Est de l’Afrique (Ethiopie, Erythrée et Djibouti). C’est Cyrille Tetrel, qui était son adjoint qui prend sa suite.

Dans son mot de circonstance, Ahmat Abdelkerim, visiblement ému, a remercié les différents partenaires du Groupe Bolloré mais surtout ses collaborateurs. Il se dit « comblé » de l’image qu’affiche Bolloré au Tchad. Il reconnait qu’ils ont « ferraillé » mais qu’ensemble, ils ont relevé les défis. Il dit garder « les belles réalisations, les succès et la mobilisation face à l’adversité ». Il invite les collaborateurs à continuer à en faire de même avec son successeur.

Ahmat Abdelkerim, le Directeur général pays partant

Le Secrétaire général chargé du commerce de la CotonTchad, Ibrahim Malloum assurant l’intérim du Directeur général et le président du Conseil national du patronat tchadien, Bichara Doudoua ont loué les valeurs de patience, de travail d’Ahmat Abdelkerim. Ils se disent tristes parce qu’ils perdent un partenaire mais aussi fiers car, estiment-ils, Ahmat Abdelkerim, dans sa nouvelle mission ne représentera pas seulement Bolloré mais aussi le Tchad. Ils lui souhaitent donc de réussir sa nouvelle mission pour « continuer à honorer le Tchad ». En effet, il est le premier tchadien expatrié du Groupe Bolloré Transport & Logistics.

Le Directeur régional de Bolloré pour le Golfe de Guinée, Mohamed Diop qui a procédé à la passation de service a exhorté Ahmat Abdelkerim à garder les valeurs qui l’ont porté jusqu’à ce niveau. « Tu as les munitions pour réussir, et comme l’armée tchadienne, ne recule jamais », l’a-t-il encouragé. Il demande aussi aux Tchadiens d’accompagner son successeur Cyrille Tetrel qui, estime-t-il est aussi « Tchadien ».

Cyrille Tetrel, le nouveau Directeur général pays

Le nouveau Directeur général pays Cyrille Tetrel s’est également mêlé au concert de louange à l’endroit de son ex-patron et prédécesseur. Pour lui, Ahmat a été son mentor. Il a loué ses qualités de générosité, d’écoute de ses collaborateurs et de pragmatisme dans ses négociations et décisions. Il souligne que c’est une fierté de lui succéder. Il s’engage à s’inscrire dans la continuité, en affichant sa volonté de relever les challenges. « Avec beaucoup d’humilité, j’essaierai de prendre le chemin d’Ahmat », a déclaré Cyrille Tetrel. Il a clos son intervention en souhaitant bon vent à Ahmat en Ethiopie et en se disant persuadé qu’il réussira.

Les convives

Une projection vidéo des témoignages des employés de Bolloré et la photo de famille ont mis un terme à la cérémonie protocolaire, faisant place au cocktail dans le jardin de l’hôtel la Résidence.

MESSAGE