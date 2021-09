Tchad : ouverture de l’atelier sur le secteur minier

Le ministère des Mines et de la Géologie, organise, du 21 au 22 septembre 2021, un atelier d’information et de sensibilisation sur le secteur minier.



L’objectif général de cet atelier est d’informer et sensibiliser le public sur l’exploitation du secteur minier dans le processus du développement durable.



Spécifiquement, il s’agira, entre autres, de faire connaître le secteur minier au Tchad ; décrire les conditions d’orpaillage au Tchad ; faire connaître les textes législatifs et réglementaires du secteur minier ; présenter les opportunités qu’offrent le Comptoir national de l’or et de métaux précieux (CNOMP) ; présenter les opportunités d’affaires autour du secteur minier ; faire comprendre l’importance des recettes minières au développement socio-économique du Tchad ; faire connaître le rôle et la place de la brigade minière ; faire connaître le rôle du cadastre minier.



Ouvrant l’atelier, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, a signifié que le Tchad est potentiellement riche en termes de ressources minières et particulièrement l’or et les métaux tels que le cuivre, le plomb, le zinc, le chrome, le nickel, l’étain, le wolfram, le tantale, l’argent, l’uranium.



Depuis bientôt quelques années, rappelle le ministre, les outils de la technologie de détection des métaux étant à la portée des poches de nombreux citoyens, le Tchad connaît un phénomène nouveau; celui des années 1924 aux USA qui est connu sous le vocable de la « ruée vers l’or ».



Ce phénomène concerne la zone de Miski en 2013 et Kouri Bougoudi en 2017 dans le Tibesti, à Tchaga dans le Batha en 2015, et dernièrement en 2021 à Haraze dans la province du Salamat.



« Toutes ces découvertes de manière populaire de l’or viennent corroborer l’hypothèse que notre pays est riche en ressources minérales. Certes le Tchad n’est pas encore un pays minier donc on ne peut parler d’industrie minière pour l’instant. Cependant, nous avons envisagé d’assurer le développement économique et social du pays par la mise en valeur des ressources de son sous-sol. C’est pourquoi, le ministère s’attellera avec les appuis des partenaires à réaliser un inventaire minier exhaustif et des études de faisabilité des projets d’exploitation minière », a-t-il précisé.