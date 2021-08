Tchad: l’usine des BDT de Moundou rouvre ses portes

Fermée depuis un an pour des raisons économiques, notamment liées au non renouvellement de la convention d’entreprise entre l’État tchadien et les Brasseries du Tchad (BDT) qui a cours depuis 15 ans, l’usine des BDT de Moundou est rouverte ce vendredi 6 juillet 2021.

C’est suite à la signature en juin dernier d’un protocole d’accord entre le gouvernement tchadien et les BDT. Un protocole d’accord qui a mis un terme à un an et demi de conflit entre le gouvernement et les Brasseries du Tchad. Un conflit survenu suite au non renouvellement de la convention d’entreprise entre les deux parties. Ce qui a entraîné notamment la fermeture de l’usine de Moundou, l’augmentation des prix des boissons et le licenciement de certains employés.