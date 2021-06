Tchad : l’Exonération des droits et taxes à l’importation sur les denrées alimentaires dans le cadre de COVID-19 a été renouvelé

Exonérer depuis l’année passée lorsque la COVID-19 a fait son apparition, les droits et taxes à l’importation des denrées alimentaires ont été renouvelés ce vendredi 25 juin par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin.

Le ministère des Finances fait savoir que cette décision fait suite à l’audience accordée par le Chef d’État aux responsables du secteur privé, le Président de la Chambre de commerce et celui du Patronat. Le but étant de contenir les effets sanitaires et économiques du Covid 19 ainsi que la facilitation des affaires et des échanges au titre du commerce extérieur.

L’exonération des droits et taxes s’étend sur la période du 22 juin au 31 décembre 2021. Voici la liste des produits exonérées :