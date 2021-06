Tchad : levée effective de la caution de 30% sur l’exportation des produits agricoles

Le ministre des Finances et du Budget Exonérer Tahir Hamid Nguilin par un arrêté a levé la caution de 30% sur l’exportation des produits agricoles, ce vendredi 25 juin 2021 dans la salle de la réunion du ministère.

Ce fut un ouf de soulagement pour le Patronat et les exportateurs, le Président de la CCIAMA (Chambre de commerce d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat), celui du CNPT (Conseil national du patronat tchadien) et les autres invités jubilent. La caution de 30% à laquelle sont astreintes les exportations des produits agricoles est levée dès la signature du présent arrêté a fait savoir le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin.

Pour le Président de la Chambre de Commerce d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) Ali Adji dit c’est un surprise pour eux, car ils sont venus pour la signature de convention entre la Brasserie du Tchad et le Ministère des Finances.

« C’est un Ouf de soulagement pour nous. Avant pour exporter les produits, tu dois mettre une caution de 30% avant d’envoyer. Et on est confronté souvent avec la levée des prix et cela nous coûte cher. Aujourd’hui avec la levée de la caution, les commerçants vont exporter sans crainte leurs produits agricoles » accentue le Président de la CCIAMA.

Il salut également l’arrêté sur l’exonération des droits et taxes à l’importation sur les denrées alimentaires par le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin.