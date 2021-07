Tchad : les opérateurs économiques mécontents du blocage des conteneurs à la Douane de Ngueli

ECONOMIE – Les opérateurs économiques importateurs des marchandises ont fait un point de presse ce jeudi 8 juillet relatif au blocage des conteneurs aux entrepôts de la Douane à Ngueli.

Selon la déclaration faite par le président du Syndicat des transitaires et déclarants en Douane (SYTRAD), Nour Haguir, le blocage des conteneurs est intervenu le lundi 5 juillet 2021. Ce jour, dit-il, la porte de la cour de la Douane de Ngueli est fermée et inaccessible pour les transitaires, les manœuvres et les commerçants. “Ceci, à la suite de la décision prise par le directeur général de la douane qui impose le badge à toute personne qui veut entrer dans ces locaux“, indique-t-il.

Face à cette situation, le président du SYTRAD rapporte qu’en date du 7 juillet, le Conseil national des importateurs, transitaires et exportateurs (CONITE) a convoquer d’urgence une assemblée générale ordinaire au patronat tchadien avec les différentes associations (SYTRAD, union nationale des transporteurs du Tchad “UNATRANST”, le syndicat des exportateurs EAGAT, etc. ). Au sortir de cette rencontre, il a été décidé de solliciter l’intervention du président du CMT, Mahamat Idriss Déby pour le dénouement de cette situation.

Comme conséquence de ce blocus, le freinage du circuit du commerce. « Ce blocage de Ngueli met à mal le commerce formel, les activités de transport et de transit jusqu’au Cameroun“, souligne Nour Haguir. Il poursuit que cette attitude est du genre à freiner le secteur commercial dont dépendent des milliers de Tchadiens et qui contribue énormément à la lutte contre la vie chère. Les opérateurs économiques en appellent à la promptitude des plus hautes autorités pour décanter la situation qui prévaut aux entrepôts de la Douane à Ngueli.