Tchad : les abattoirs doivent ouvrir à 5 heures du matin (Ministère de l’Elevage)

A travers un communiqué rendu public le 1er juin 2020, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré, rappelle à tous les responsables d’abattoirs et des aires d’abattages que les horaires des débuts d’abattage des animaux et des boucheries sont fixés à partir de 5h. C’est sur toute l’étendue du territoire national.

Par ailleurs, le ministre de l’Elevage prie les autorités administratives et communales de faire appliquer les termes de ce communiqué.