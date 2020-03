Tchad : le numéro vert 12 12 pour dénoncer les commerçants véreux

Le ministère en charge du commerce a rendu publique une liste des produits alimentaires, locaux et importés, avec les prix de vente. Le ministère a demandé à travers un communiqué officiel aux consommateurs ayant constaté des cas d’augmentations injustifiées des prix, de dénoncer les auteurs au numéro 1212 en précisant le quartier, le nom de marché, le numéro de magasin, l’emplacement du commerçant et indiqué le prix dolosif pratiqué. Ci-dessous la liste et les prix des différents produits.

Partager : Partager

WhatsApp

LinkedIn



Telegram