Tchad : le nouveau président de la CCIAMA a pris fonction

Le nouveau président de la Chambre de commerce d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA), Ali Adji a pris service le mercredi 16 septembre lors d’une cérémonie de passation de service organisée à ladite chambre.

Le nouveau bureau de la CCIAMA dirigé par Ali Adji est installé par le directeur général du ministère du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Tahir Mourno Adam. « Je suis d’autant plus satisfait de passer le relai à une personne issue de notre obédience ayant servi cinq années durant ensemble et qui plus ou moins comprendrait au mieux les enjeux, les pesanteurs et les multiples défis et difficultés auxquels le bureau de la chambre fera face » a souligné le président sortant, Amir Adoudou Artine.

Le nouveau président de la CCIAMA, a appelé à une synergie et un partage des idées dans l’optique de faire l’économie tchadienne.

Pour rappel, Ali Adji a été élu le vendredi dernier par 65 voix contre 41 pour son prédécesseur.