Tchad : le ministre de l’Elevage en tournée dans six provinces du centre et de l’ouest du pays

Une délégation du ministère de l’Elevage et de la production animale, effectue depuis le mercredi, 1 septembre, une tournée de 10 jours dans le centre et l’ouest du pays. C’est une tournée à multiples objectifs.



Le ministre de l’Elevage et de la Production Animales, Abderrahim Awat Atteib, à la tête d’une délégation, effectue depuis le mercredi, 1 septembre, une tournée dans six provinces du pays. Cette tournée vise quatre objectifs principaux :

-visiter les structures déconcentrées ;

-apprécier les réalisations des ouvrages pastoraux ;

-sensibiliser sur la cohabitation pacifique ;

-sensibiliser pour la prochaine campagne de la vaccination contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).



Cette tournée qui va durer 10 jours, permettra au ministre et sa délégation de se rendre dans six provinces du pays, à savoir le Batha, le Hadjer-Lamis, le Barh-el-Gazal, le Kanem et le Lac.

La ville de Mongo, dans le Guéra est la première étape de cette tournée. Dans cette ville, le ministre de l’Elevage va procéder à la cérémonie de remise du marché à bétail aux éleveurs d’Oyo.