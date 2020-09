Tchad : le gouvernement évalue la situation financière de septembre

Les membres du gouvernement ont épluché ce mardi, 15 septembre, la situation financière du pays, du mois de septembre 2020. C’était à la Présidence de la République. A la sortie de cette réunion, le ministre des Finances et du Budget a confié que « la situation est acceptable ».

Examiner les points de recettes et des dépenses du moins de septembre 2020 est au sommaire de la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières de ce 15 septembre. Cette réunion qui a réuni les membres du gouvernement autour du ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence, Payimi Kalzeubé Deubet, n’etait pas seulement focalisée sur le point précité.

Financièrement et malgré l’inondation « la situation est plutôt acceptable mais nous demandons à ce que les services se rattrapent et fonctionnent mieux pour que le mois de septembre et les mois à venir soient performants », a déclaré le ministre des Finances et Budget, Tahir Hamid Nguilin.

En plus d’examiner les recettes et les dépenses du mois en cours, cette réunion a également permis de préparer le budget de l’année prochaine. Car, des instructions ont été données, ce 14 septembre par le Maréchal du Tchad pour accélérer ce travail.