Tchad : le gouvernement décroche un partenariat pour la construction des infrastructures

Le gouvernement tchadien et l’entreprise de construction, l’ABTP (Afrique, Bâtiment et Travaux publics), ont signé un accord de partenariat public-privé, ce mardi, 13 juillet 2021. Cet accord permettra de doter le pays des infrastructures routières et des bâtiments.



“L’Afrique doit être construite par les Africains”, le dirait quelqu’un. Et c’est bien cette vision des choses qui a suscité ce partenariat public-privé, entre l’ABTP (Afrique, Bâtiment et Travaux Publics) et le gouvernement tchadien, à travers le ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale.



Selon Ouedraogo Ousmane, directeur général de l’ABTP, son entreprise vient “avec un milliard d’euro“, pour appuyer le Tchad dans le bitumage des routes et la construction des bâtiments de haut et moyen standing. Ce projet, précise le directeur du projet de ladite entreprise, Sokpoli Ferdinand “sera réalisé dans le respect de l’environnement, le respect du cahier des charges et le respect du délai“.



Le ministre tchadien de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Issa Doubragne qui a posé sa signature pour la réalisation de cet accord, a tenu à rappeler que le Tchad, dans son Programme national de Développement (PND), “est engagé dans la construction et la réalisation des infrastructures économiques et de développement“. Pour lui, ” investir dans les infrastructures routières sont les seuls moyens de rendre rigoureuse notre économie, de la diversifier et d’exploiter toutes les potentialités dont dispose notre pays“.



Sachant que le Tchad est immense et riche, mais faute des infrastructures viables, il peine à se développer, Issa Doubragne souhaite que l’arrivée de l’ABTP au Tchad puisse motiver d’autres entreprises étrangères à venir. Car “plus qu’hier, le Tchad a besoin des appuis de tous les amis et…tout est fait pour que les investissements importants viennent“.



Il faut savoir qu’avec cette signature d’accord, le Tchad devient le cinquième pays où s’installe l’ABTP, dont la Direction générale se trouve à Abidjan.