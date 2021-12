Tchad : le CNT vote la loi des finances 2022

FINANCE – Le Conseil national de transition vient de voter la loi des finances 2022 qui prévoit les recettes à 1.359 milliards de francs CFA.





C’est un projet préparé dans un contexte particulier de transition politique avec la mise en place des nouvelles institutions prévues par la feuille de route du gouvernement. La loi ded finances 2022 prévoit globalement les recettes à 1.359 milliards de francs CFA contre 1.098,208 milliards de francs CFA en 2021. Soit une hausse significative de 260,792 milliards de francs CFA correspondant à un taux d’accroissement de 24%.



Elle indique que pour l’année 2022, les dépenses globales, sont évaluées à 1.203 milliards de francs CFA contre 1.247,153 milliards de francs pour 2021. Soit une baise de 44,153 milliards de francs CFA correspondant à un taux de 4%.



Cet actuel projet s’appuie sur quelques hypothèses notamment :

-Une production du pétrole de 138 493 barils/jour en 2022;

-Un cours du Brent à 65 dollars le baril contre 44,0 dollars le baril en 2021;

-Une décote de 3 dollars US par baril;

-Un coût de transport de 7 dollar US;

-Un taux d’échange de 580 francs CFA pour 1 dollar Us.



En terme d’innovation fiscale, ledit projet de finances introduit des modifications ou des compléments dans certaines dispositions du code général des impôts (CGI), et du code des douanes de la Cemac, mis à jour au niveau communautaire. Également, il introduit l’admission à la taxation au taux des taxes sur valeurs ajoutées (TVA) de certains matériaux de construction notamment le fer à béton et les produits finis et dérivés de l’industrie textile usinés localement.



Dans la loi des finances 2022, il se dégage une capacité de financement de 156,185 milliards de francs CFA. Pourtant le solde budgétaire de base affiche un besoin de financement de 13,238 milliards de francs CFA. Pour résoudre le déficit prévisionnel, le gouvernement aura recours à la facilité élargie de crédit (FEC), dans le cadre du nouveau programme de référence avec le Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu’à des appuis budgétaires des partenaires du Tchad.



Sur 76 conseillers du CNT présents, 75 ont voté pour, zéro contre et zéro abstention.