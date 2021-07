Tchad : le blocus des gros porteurs aux entrepôts de la Douane à Ngueli sème la confusion

Devant l’entrée des entrepôts de la Douane à Ngueli, des dizaines de gros porteurs sont bloqués et stationnés là. Et les raisons de ce blocus restent jusque-là inconnues. Entre-temps des rumeurs vont bon train.

La situation reste dans une confusion totale en ce qui concerne le blocus des camions gros porteurs à Ngueli. Officiellement rien n’a été notifié, selon la douane. Mais des dizaines de gros porteurs sont bloqués et stationnés aux portes des bureaux de la Douane de Ngueli.

D’après des rumeurs, les transitaires sont en grève. Ce qui aurait créé ce blocus. Il n’en est rien, dément un responsable de la Douane qui évoque plutôt l’ordre que la direction veut mettre pour l’accès aux entrepôts. « En ce moment on est en train de vouloir un peu fluidifier la fréquentation des bureaux de la douane. Car on constate que tout le monde va à la douane, on ne sait pas qui fait quoi », souligne-t-il.

Pour les maisons de transit « on a exigé qu’il y ait quatre représentants pour avoir le badge d’accès. Ils peuvent choisir qui ils veulent, mais nous on veut quatre : un déclarant, deux déposants et un responsable de la maison. Certains transitaires se sont conformés mais pourquoi pas d’autres ? », renchérit-il.

La même procédure est également appliquée aux agents de la douane. Ceux qui n’ont pas une décision ou un arrêté leur permettant de travailler là, n’ont pas accès. Seuls ceux qui ont ces documents et les badges sont autorisés à entrer.

Les transitaires de leur côté indiquent que c’est demain jeudi 8 juillet qu’ils vont communiquer sur la situation avec la presse.