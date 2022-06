Tchad : la sécheresse de l’année 2021 a durement frappé le secteur de l’élevage

L’association pour le développement et de la promotion du secteur de l’élevage au Tchad (ADEPSET) a organisé un point de presse ce mercredi 8 juin 2022 au centre culturel Al-mouna pour alerter le gouvernement suite à la famine qui sévit actuellement dans certaines provinces au Tchad.

Le déficit pluviométrique de l’année 2021 ayant un impact négatif sur le pâturage, occasionnant une transhumance inhabituelle forçant les éleveurs nomades à chercher désespérément les zones ayant plus ou moins favorables. Ces déplacements massifs ont provoqué ainsi un surpâturage, d’où la naissance subite de la famine et d’autres maladies animales.

Abdelkerim Amir Djerou, secrétaire général de l’association pour le développement et de la promotion du secteur de l’élevage au Tchad (ADEPSET) indique que leur mission effectuée sur le terrain du 01 au 06 juin 2022 leur a permis de s’enquérir de la réalité du terrain, d’écouter, d’échanger avec les éleveurs visiblement très affectés par ces situations.

Il relève que pendant leur séjour, ils ont reçu des visites des éleveurs et constaté leur chagrin suite à des grosses pertes qu’ils ont subi du fait que leurs animaux soient emportés par la sécheresse et les maladies opportunistes. “Nous avons constaté avec beaucoup de tristesses plusieurs carcasses des animaux qui ont péri suite à cette famine“, déplore-t-il.

Abdelkerim Amir Djerou a lancé un appel à l’endroit des plus hautes autorités du pays, notamment au département en charge de l’élevage et des productions animales ainsi qu’aux partenaires nationaux et internationaux et d’autres bonnes volontés pour des interventions urgentes en mettant à la disposition des éleveurs les aliments de bétails et les médicaments vétérinaires pour pouvoir sauver la filière élevage.

Il a aussi demandé aux membres de l’ADEPSET de ne pas se laisser dominer par cette situation de détresse mais de veiller constamment sur leur cheptel respectif en attendant une éventuelle intervention et autres appuis.

Mariam Abakar, stagiaire