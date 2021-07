Tchad : « La paie des salaires du mois de juin est basculée intégralement sur le nouveau système SIGFIP » (ministre des Finances)

La réunion d’évaluation du Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP), a lieu ce jeudi, 1er juillet, au ministère des Finances et du Budget.

L’objectif de la réunion est d’évaluer le Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP), démarré depuis janvier. Son informatisation permet de sécurisémer les recettes, les dépenses, garder la traçabilité, la piste d’audit et la transparence dans l’exécution des dépenses et des recettes.

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, informe que la paie des salaires du mois de juin est basculée intégralement sur le nouveau système SIGFIP. Aujourd’hui, ”nous notons avec satisfaction le développement, le lancement et le fonctionnement optimal satisfaisant de nos nouveaux systèmes SIGFIP”. Les personnels de l’Etat ont été recensés, enrôlés de manière biométrique sur toute l’étendue du territoire. Pour ceux qui n’ont pas été enrôlés, ils ont 45 jours pour se faire enregistrer, relance Hamid Tahir Nguilin.

Le directeur général chargé des Finances de Rwanda Coopération Initiative, Jean-Freddy Makuza, salue la coopération entre le Tchad et le Rwanda pour la mise en place du Système intégré de gestion des finances publiques. « On n’est pas venu non seulement donner mais aussi apprendre ce qui a déjà été fait par le Tchad. Nous pensons à l’avenir que cette coopération va se traduire par d’autres domaines d’intervention notamment le domaine des impôts, fonciers, offres en ligne, etc. Ce sont des projets en gestation », relate Jean-Freddy Makuza.