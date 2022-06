Tchad : la famine et les maladies ont tué plus de 10 000 animaux suite à mauvaise pluviométrie de 2021

La menace de la famine au Tchad se confirme. En plus de l’insuffisance des céréales, le secrétaire général de l’association pour le développement et la promotion du secteur de l’élevage au Tchad, Abdelkérim Amir Djerou, alerte sur la disparition inquiétante du cheptel.

Le cheptel tchadien est en danger. Il est visiblement menacé par la faim et les maladies, selon le secrétaire général de l’Association pour le développement et la promotion du secteur de l’élevage au Tchad, Abdelkérim Amir Djerou qui a tiré la sonnette d’alarme ce mercredi, 08 juin 2022, lors d’un point-presse.

Suite à la mauvaise pluviométrie de 2021, « A l’heure actuelle et selon les témoignages recueillis sur le terrain, le nombre des animaux péris est estimé à plus de 10 000 têtes », selon Abdelkérim Amir Djerou. A l’origine de cette catastrophe, il a cité la mauvaise pluviométrie de l’année 2021 qui selon lui, « a eu un impact négatif sur le pâturage, occasionnant une transhumance inhabituelle », d’où l’imposition de la famine et de certaines maladies animales.

Pour éviter que la situation prenne une allure plus inquiétante, le secrétaire général de l’Association pour le développement et la promotion du secteur de l’élevage au Tchad, lance un appel à l’endroit du gouvernement et ses partenaires pour la mise à la disposition des éleveurs, des nourritures des bétails et des médicaments vétérinaires.