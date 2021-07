Tchad : des marchandises bloquées à Ngueli commencent à se décomposer

Depuis le lundi 5 juillet, aucun transitaire n’a pu faire de déclaration à la Douane. Pour cause, la direction générale des Douanes veut réglementer l’accès aux entrepôts. Conséquence, des centaines de conteneurs sont bloqués là et certaines des marchandises commencent par pourrir.

Dans ces conteneurs bloqués aux portes des entrepôts de la Douane à Ngueli, il y a des marchandises de première nécessité telles que le riz, la farine, le sorgho, le sarrasin, le millet, l’alpiste, le sel, le semoule, des pommes, des raisins, etc. En plus de ça il y a des équipements de santé : des produits, des matériels et des fournitures médicaux qui sont bloqués depuis quelques jours à N’gueli et à Toukra.

Ce jeudi 8 juillet, certains opérateurs économiques sont venus vérifier l’état de leurs marchandises. Le constat est amer. Dans l’un des conteneurs, on trouve pleins de pommes, de raisins et d’oranges dont l’odeur de décomposition commence par se faire sentir. Ces aliments achetés à des milliers de billets de banque sont un coup dur pour le commerçant (qui achète) et pour l’Etat (qui ne peut faire de recette).

Le Président du Conseil National des Importateurs et Transitaires du Tchad (CONIT) Ali Abdoulaye Youssouf souligne que « bon nombre de commerçants ont quitté le pays à cause de la douane. D’autres ont abandonné le commerce parce qu’ils ne peuvent pas supporter des charges qui, ne peuvent pas être rentables».

Pour rappel le 25 juin 2021, le Ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin par un arrêté a exonéré des taxes et impôts les produits, les matériels et les fournitures médicaux et les produits alimentaires.