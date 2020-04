Tchad: des jeunes reçoivent un financement de 70 millions FCFA pour leurs projets

Le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l’Emploi a remis des chèques à 44 jeunes porteurs de projets pour leur auto-emploi. La cérémonie a eu lieu à la Maison nationale de la femme ce 28 avril 2020.

Le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l’Emploi a donné des chèques pour le financement de 44 projets d’entrepreuneuriat des jeunes de la commune de N’Djamena pour leur auto-emploi. Un soutien accordé aux jeunes pour leur permettre de réaliser leur projets. “Qui dit crédit, dis donc remboursement afin de permettre à d’autres jeunes d’en bénéficier à leur tour” a indiqué le ministre Mahamat Nassour Abdoulaye.

En effet, pour combattre le chômage et relancer l’économie tchadienne en cette période de la pandémie du Covid-19, le président de la République, Idriss Deby Itno, avait annoncé, le 14 avril dernier, plusieurs mesures socioéconomiques. L’une d’entre elles concerne la mise en disposition de 30 milliards pour soutenir des projets d’entrepreneuriat des jeunes. Une mesure qui se concrétise.

Harlem fait partie des bénéficiaires. Son projet pour l’ouverture d’un studio photo avec en interne une cabine téléphonique et la conception des cartes est financé à hauteur de 600 000 FCFA. “La mise en place de ce studio me permettra d’embaucher quelques jeunes et d’assurer l’auto-emploi”, affirme-t-il.

Même détermination pour Ignadjolbo Alidou bénéficiaire du financement pour la transformation du lait en yaourt. Ayant reçu un chèque de 1.500.000 FCFA, elle dit être fière et prête à mettre en oeuvre son projet en embauchant du personnel.

Il faut signaler que 7 033 projets ont été élaborés et soumis au ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi. 275 ont bénéficié du financement et 819 sont en attente.

Djimhodoum Serge.