Tchad : des hommes des médias outillés sur les bases des statistiques

L’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (Inseed) a ouvert le lundi 13 juillet une formation sur le rôle des statistiques dans la planification du développement.

A travers le projet de développement de la statistique au Tchad, cette formation est lancée à l’endroit des hommes des médias. Cinq présentations ont été retenus pour cet atelier durant les deux jours. Il s’agit notamment des modules dédiés exclusivement à la statistique descriptive, l’importance des statistiques dans le processus du développement, l’élaboration, le traitement et l’analyse des données statistiques.

Selon le directeur général de l’Inseed, Baradine Zakaria Moursal, cette formation a pour objectif principal d’outiller les hommes des médias sur quelques notions fondamentales en statistique. Le but est de leur permettre d’accompagner l’Inseed et les autres services statistiques sectoriels dans leurs missions de production et de de diffusion de l’information statistique.

La formation vise particulièrement à renforcer les capacités des acteurs de communication à aider l’Inseed à mettre en œuvre sa stratégie de communication pour la période de 2019 à 2023 et à leur permettre de prendre le relais pour une meilleure diffusion de l’information statistique aux usagers notamment aux décideurs publics et privés.



« Cette formation marque le début de coopération entre l’Inseed et les hommes des médias dans le cadre de sa stratégie de communication car la diffusion des données statistiques nécessite une bonne politique de communication et également l’implication des acteurs de communication auprès des usagers de l’information statistique. Mais aussi du détenteur de l’information statistique pour faciliter la collecte des données statistiques auprès des ménages, des entreprises ou toutes autres structures. » a précisé le directeur général Baradine Zakaria Moursal.