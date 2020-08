Tchad : débat entre operateurs économiques et jeunes entrepreneurs

A l’occasion de la journée international de la jeunesse, la plateforme Convergence Economique a organisé, samedi, une rencontre avec les jeunes entrepreneurs et les responsables des incubateurs. L’implication et l’intégration des jeunes dans les instances de prise de décisions et les difficultés liés à l’entrepreneuriat étaient à l’ordre du jour.

Les attentes des jeunes sont nombreuses. Ils sont bourrés d’idées parfois les plus innovantes et les plus originales. Mais les obstacles sont multiples. Les élus consulaires de la Chambre de Commerce, composés des opérateurs économiques, en sont bien conscients. C’est pour cette raison que le président de la Chambre de Commerce d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine, et ses collègues, ont initié ce cadre d’échange, pour permettre aux jeunes d’exprimer leurs besoins et leurs doléances en vue d’une solution.

« L’actualité met en avant tout ce qui est entrepreneuriat de la jeunesse. Il y a beaucoup d’argent qui est mis en place pour soutenir les projets des jeunes mais malheureusement les jeunes ne sont pas totalement intégrés dans nos systèmes. » regrette le président de la CCIAMA.

Des opérateurs économiques attentifs aux doléances des jeunes/ Tchadinfos

Aussi, cette rencontre entre élus consulaires et jeunes entrepreneurs consiste à définir des nouvelles stratégies de rapprochement avec la jeunesse entreprenante. « Les jeunes ont beaucoup d’initiatives et ils sont très actives mais ils ne rejoignent pas l’institution [CCIAMA]. Le renouvellement des élus consulaires de la CCIAMA s’est opéré mais malheureusement on ne voit pas la présence de la jeunesse parmi nous » poursuit-il.

En outre, les jeunes ont profité de l’occasion pour interpeller et recueillir les conseils des operateurs économiques (élus consulaires) quant à la mise en place d’une entreprise. Selon ces derniers, il faut faire face aux difficultés, croire en ses idées et affronter les vicissitudes de la vie.