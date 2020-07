Tchad : concertation sur l’assurance transport des marchandises

ECONOMIE – Le ministère en charge des Finances, par le biais de la direction générale des Services des douanes et des droits indirects, a organisé mercredi une réunion de concertation avec les assureurs.

L’assurance des marchandises concerne les marchandises transportées par voie maritime, fluviale, aérienne, et terrestre. Elles peuvent être de différentes natures notamment des matières premières, des denrées agroalimentaires, des produits manufacturés et matériels d’équipements et enfin des fournitures d’ensemble industriels.

Mais, les marchandises acheminées de part et d’autres des frontières dans le cadre des échanges internationaux sont soumises à de nombreux risques particuliers (pertes, vols, casses, mouille …). A ces derniers s’ajoutent bien sûr les risques liés aux diverses opérations auxiliaires – manutentions – chargements – déchargements – entreposages intermédiaires. D’où la concertation du 15 juillet pour évaluer les différents contours de l’assurance dans le transport de ces marchandises.

Dans son exposé, l’expert Ngonodji Kordjé a relevé que les risques liés aux diverses opérations auxiliaires font perdre beaucoup de ressources financières au trésor public et même aux assureurs. Les assureurs dans leurs réponses et contributions ont estimé que l’acheteur doit exiger du fournisseur une assurance de transport du départ de la marchandise jusqu’à la destination finale. Ils demandent aux commerçants de faire recours aux assurances pour éviter les tracasseries douanières et des assureurs.