Tchad : après ses installations de Komé, Esso ferme partiellement son site de N’Djamena

A travers un courrier du 19 octobre 2021, la présidente directrice générale d’Esso Tchad, Carole Gall annonce aux employés la fermeture temporaire et partielle du site de N’Djamena à compter de ce mercredi 20 octobre.

Le bras de fer qui oppose Esso à ses employés se poursuit. En effet, la multinationale, après 18 ans d’exploitation du bassin de Doba, a décidé de vendre ses parts à Savannah Energy. Mais les employés ont posé certaines avant que cette transaction ne se fasse.

Il y a quelques semaines, une délégation de Savannah Energy, en séjour au Tchad devait faire la visite des installations à Komé, la dernière étape de la vente. Mais les employés dont la plupart des réclamations ne sont pas prises en compte s’opposent farouchement à cette descente.

C’est ainsi que le 7 octobre dernier, la PDG d’Esso a décidé de fermer les installations de Komé, pour des raisons de sécurité. Un employé nous explique la fermeture des installations a entrainé la suspension des contrats. Il souligne que l’affaire est en justice.

Après Komé, Mme Carole Gall décide de fermer le site de N’Djamena mais temporairement et partiellement. « Les actes malveillants et illégaux, y compris des violences et voies de fait, commis à Komé, ont compromis la sécurité de nos installations, ainsi que la sécurité et la santé de notre personnel et de nos prestataires de services, et nous ont contraint à fermer ce site le 7 octobre dernier. A ce stade, et tant qu’une solution définitive au litige actuel ne sera pas trouvée, c’est l’ensemble des activités et sites de la société qui sont à risque, y compris sur le site de N’Djamena », écrit-elle. Elle souligne donc que seules les « activités vitales » pour la société continueront à être menées.

La PDG d’Esso précise en fin que durant la période de fermeture, les contrats sont suspendus et les salaires ne seront pas payés.

