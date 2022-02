Tchad : Airtel annonce 30 gigas à 15000F le mois

A travers un point de presse animé ce vendredi 4 février, le Directeur général d’Airtel, Djibril Tobe, annonce une réduction drastique des tarifs de l’internet au Tchad.

Suite à l’exonération des taxes et droits de douanes sur les postes téléphoniques usagers (appareils cellulaires, smartphones, routeurs) et les appareils informatiques (tablettes, ordinateurs fixes et portables), par le gouvernement de transition, Airtel conscient des enjeux et forte de sa ferme volonté de jouer sa partition dans la vision du développement du Tchad, réitère une fois de plus sa volonté d’accompagner le gouvernement dans sa mission et s’active à opérer une baisse jusqu’à 60% sur ses offres.

Dès l’entame de son allocution, le Directeur général d’Airtel-Tchad déclare que Airtel a toujours été à l’avant-garde de l’innovation et de la façon de faire l’histoire de la télécommunication au Tchad. Airtel a fait une vraie révolution avec le lancement de 4G en 2018. Airtel a divisé par 10 le prix de l’internet. Aujourd’hui encore suite aux instructions du PCMT, et la collaboration entre Airtel et son ministère de tutelle, la société est heureuse d’annoncer à ses clients que les tarifs internet ont subi une baisse considérable. Une baisse qui va au-delà de 30%. Cette baisse va jusqu’au-delà de 78% voire 100%.

La nouvelle grille tarifaire de l’opérateur Airtel Tchad

« L’internet n’est plus un luxe aujourd’hui, c’est un outil de travail indispensable pour la jeunesse tchadienne, pour le tissu économique et même tout citoyen du pays» lâche le DG d’Airtel. Et d’ajouter tous les efforts qu’ils font, c’est d’abord rendre l’internet disponible avec la meilleure qualité et surtout au bon prix.

« Nous avons signé des accords avec le principal fournisseur de capacité au Tchad pour tripler la capacité que nous avions. Nous avions une capacité de sept gigas avec ce fournisseur que nous passons à 20 gigas » à laisser entendre le patron Airtel-Tchad.

Le directeur marketing, Akpi Cocouvi Cyrille Olivier, a dévoilé l’innovation apportée qui est “la spéciale promo”, le forfait de 30 gigas à 15000F, le mois en raison d’un giga à 500F. Par la même occasion, une grille des différents prix sont présentés