Tchad : 50 millions FCFA octroyés par l’Onape aux promoteurs de l’emploi

ENTREPRENEURIAT – L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) a procédé à la remise des chèques aux différents promoteurs de l’emploi indépendant de la ville de N’Djamena ce matin à la Maison nationale de la femme. C’est à travers son programme Auto emploi.

Ils sont au total 28 promoteurs et promotrices d’emploi indépendants à recevoir ce lundi 8 juin 2020, un chèque symbolique de 50 millions FCFA pour booster leurs différentes entreprises. Selon le directeur général de l’Onape, Sadick Brahim Dicko, cette remise de chèque n’est qu’une première vague pour les promoteurs et promotrices de N’Djamena. Car, il faut vite trouver des solutions immédiates pour absorber le chômage des jeunes. « La problématique de l’emploi des jeunes a été accentuée par la pandémie de la Covid-19. Le nombre des chômeurs et demandeurs d’emploi ne cessent de croitre tous les jours au Tchad » a-t-il expliqué.

Emmanuel Ihemekeme, un ancien de bénéficiaire de ce crédit, a remercié les responsables de cette institution car c’est grâce à ce financement que son entreprise s’est développée. Elle est passée d’une pièce à un grand bâtiment, avec plus de six employés. L’entrepreneur Emmanuel lance un appel aux responsables pour la création d’une plateforme dédiée à la promotion des produits locaux.

La représentante des nouveaux bénéficiaires de ce crédit, Rebecca Djimraraï a par ailleurs remercié le directeur général de l’Onape qui a souhaité donner un nouveau souffle et une nouvelle orientation à la promotion de l’auto emploi des jeunes. Elle n’a pas manqué de rassurer les responsables de l’onape qu’ils honoreront à leurs engagements.

Il faut noter que ces projets qui viennent de recevoir ce financement, ont été examinés par cette institution nationale en charge de l’emploi des jeunes sans expérience. L’Onape compte sur la promptitude et l’abnégation de ces bénéficiaires pour qu’ils deviennent des grands entrepreneurs de ce pays.