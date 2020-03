Nominations : Élyse Goldoum est la nouvelle directrice générale de SOTEL Tchad

Madame Élyse Goldoum anciennement directrice générale du Ministère des Postes, des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, vient d’être nommé directrice générale de SOTEL Tchad.

“Madame ELYSE GOLDOM est nommée Directrice Générale de la SOTEL-TCHAD en remplacement de Madame ZINA BRAHIM appelée à d’autres fonctions” peut-on lire sur le décret N°304/PR/MPNTIC/2020.

Elle sera secondé de Monsieur ABDOU KOUSSIE GUIRSSI en remplacement de Monsieur ALHADJ MAIDE HANGATTA appelé à d’autres fonctions.

SOTEL est l’opérateur de téléphonie historique du Tchad, l’entreprise a connu une période de turbulence qui a miné sa croissance et l’a relégué au dernier rang des opérateurs. Depuis un an, elle prend du poil de la bête, l’entreprise a été restructurée, ses comptes assainis et son personnel dégraissé. La SOTEL est aujourd’hui à la recherche d’un partenaire technique et financier pour se remettre en selle.

Plusieurs fois évoquer la question de sa privatisation complète n’est plus d’actualité. L’État chercherait plus un partenaire qui entrerait dans le capital que de se débarrasser entièrement de la compagnie. Le Duo qui vient d’être aura la lourde tâche de faire renaître de ses cendres ce phoenix de la téléphonie tchadienne.