Mongo : l’Anader octroie des kits maraîchers aux groupements des producteurs du Guéra

Une cérémonie de remise des kits maraîchers aux groupements s’est déroulée, mercredi 17 novembre au sein de l’Agence nationale de développement rural (Anader), branche de Mongo.

Ce sont 400 kits maraîchers composés entre autres des brouettes, arrosoirs, pioches, pelles, râteaux et motopompes qui ont été remis aux bénéficiaires. Le coût de cette donation s’élève à environ 40 millions de francs CFA.

L’objectif est de permettre aux producteurs des différents départements de la province du Guera de bien se prendre en charge et de contribuer à l’amélioration et au développement de la société.

Le délégué provincial en charge de l’agriculture a salué le geste en faveur des bénéficiaires. Pour lui, ces matériels vont certes contribuer à la création d’un environnement favorable à la réalisation d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au sein des ménages.



” Vous avez été choisis, chacune et chacun en vos qualités respectives de producteur avéré et expérimenté, responsable des organisations d’agriculteurs, pour bénéficier de ces matériels. vous êtes appelés à vous en approprier et prendre des dispositions nécessaires et pertinentes qui s’imposent quant à l’utilisation commune au sein des groupements”, a-t-il conseillé.

Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma a saisi cette occasion pour exprimer sa satisfaction. “Vous savez que le Tchad en général et la province du Guéra en particulier regorge d’importantes potentialités de développement agro-sylvo-pastorales qui n’attendent plus que leur mise en valeur pour contribuer à l’éradication de l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Or, pour réaliser tout cela, il nous faut adopter des stratégies, des méthodes et des techniques appropriées pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) dont l’un de ces objectifs est la faim zéro à l’horizon 2060”, a-t-il souligné.

Pour le gouverneur, les producteurs éprouvent de nombreuses difficultés pour desservir des plants en eau dans leurs exploitations agricoles. la présence de ces kits introduit une nouvelle notion d’apprentissage dans l’entretien des cultures qui est l’usage de motopompe, conclut Sougour Mahamat Galma.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo