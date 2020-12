‘’Mon lait est local’’, une campagne de promotion du lait africain

Face à la concurrence des produits laitiers en provenance de l’Europe, les acteurs de la filiale laitière de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad se sont organisés à travers la campagne ‘’Mon lait est local’’ pour défendre et faire la promotion du lait local.

C’est une campagne qui regroupe 55 organisations et dont l’objectif est de barrer la route au lait en poudre engraissé à l’huile de palme venant de l’Europe qui envahit le marché du lait en Afrique de l’Ouest et au Tchad.

Selon les initiateurs de la campagne, le lait en poudre importé de l’Europe est vendu jusqu’à 30% voire 40% moins cher que le lait produit localement. Cette ‘’concurrence déloyale’’ étouffe les producteurs et productrices de lait déjà affaiblis par la crise climatique et la pandémie de coronavirus.

A cet effet, une pétition a été signée par 36 201 personnes à ce jour et vise à rassembler 55 000 signatures. Une « marche virtuelle » sera également organisée pendant le prochain sommet ordinaire des Chefs d’Etats de la CEDEAO dans l’optique de mobiliser les acteurs du secteur et sympathisants pour appeler les gouvernements à financer la mise en œuvre de la stratégie et du Programme Prioritaire d’investissements de « l’offensive régionale lait ».

C’est ainsi que les acteurs de la campagne ont décidé d’organiser une marche virtuelle sur une plateforme de réunion en ligne ainsi que via un Facebook live, en invitant tous les acteurs du secteur mais aussi les sympathisants, les associations de consommateurs, les influenceurs, les médias, issus des 6 pays membres de la campagne : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Tchad.

Cette réunion est le point de départ d’une marche virtuelle destinée à faire pression sur la CEDEAO et les Etats pour accélérer la prise de décision relative au lait local.

pour signer la pétition … https://actions.oxfam.org/international/mon-lait-est-local/petition/