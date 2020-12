Le Tchad bénéficie de 15 millions de dollar de la Banque mondiale pour la relance économique post-Covid-19

La Banque mondiale a approuvé, le 15 décembre 2020, trois projets, en faveur du Burkina Faso et du Tchad pour les aider à faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 et à la crise humanitaire.

Les trois projets approuvés par la Banque mondiale en faveur des deux pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso et le Tchad concernent la relance économique et l’amélioration de l’accès et de la qualité des services sociaux de base.

Pour améliorer l’accès des populations rurales aux marchés et aux services sociaux de base, le projet de mobilité et de connectivité rurale, au Tchad bénéficie d’un fonds additionnel de 15 millions de dollar. Ce projet vise aussi à apporter une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou situation critique.

Avec ces 15 millions de dollars, le projet devrait bénéficier à environ 365 000 personnes dans les provinces du Mandoul et Moyen-Chari, à travers la réhabilitation d’environ 400 km de routes et pistes.

160 milliards de dollars, c’est le montant que la Banque mondiale prévoit mobiliser en une période de 15 mois qui s’achèvera en juin 2021, afin d’aider plus de 100 pays à protéger les populations pauvres et vulnérables, soutenir les entreprises et favoriser le redressement de l’économie.