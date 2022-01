Le Tchad à l’honneur à l’exposition universelle 2020 à Dubaï

La journée du mardi 11 janvier 2022 a été dédiée au Tchad qui participe, comme les autres pays du monde, à l’exposition universelle 2020 à Dubaï aux Emirats arabes unis.

La journée du mardi 11 janvier 2022 était aux couleurs du Tchad lors de l’exposition universelle 2020 à Dubaï aux Emirats arabes unis. C’était en présence d’une délégation tchadienne conduite par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard ainsi que de l’ambassadeur du Tchad aux Emirats Arabes unis, Zakaria Idriss Déby mais aussi du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du pays hôte, Sheikh Shakhbut Nahyan Al Nahyan.

Les drapeaux des deux pays ont été hissés au son des hymnes nationaux. Le ballet national tchadien a également fait une prestation de haute volée.

Il faut noter que tenue pour la première fois à Londres en 1851, l’exposition universelle est un grand évènement international réunissant la quasi-totalité des pays du monde durant six mois. L’objectif est l’éducation du public, la promotion du progrès et la coopération. Pour les pays qui participent, c’est une vitrine technologique, industrielle et artistique, ouverte sur le monde.

L’édition de Dubai 2020 qui s’est ouvert le 1er octobre 2021, sous le thème : “Connecter les esprits, construire le futur”, a vu la participation de nombreux pays africains.