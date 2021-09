Le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle forme les gestionnaires des ressources humaines des pays membres

Le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle (RAFPRO) avec l’appui du Fonds national d’appui à la formation professionnelle (FONAP), a lancé, ce jour, une formation des gestionnaires des ressources humaines des pays membres.

Le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle s’est engagé depuis 2019 dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan annuel de formation au profit des agents et des responsables des institutions membres.

Au titre du plan de formation 2021 validé à l’issue de la 12ème assemblée générale, le thème retenu est : « Pratiques de ressources humaines : planification et performance. »

« Pour relever les défis, l’Afrique qui dispose d’énormes ressources naturelles, est contrainte au développement et à la valorisation des ressources humaines pour satisfaire à l’exigence de performance et de compétitivité de nos économies nationales. Cela exige naturellement et impérativement une réadaptation continuelle des qualifications », souligne le ministre de l’Economie, Dr Issa Doubragne.

La formation destinée aux gestionnaires des ressources humaines s’inscrit dans un processus de renforcement des capacités des agents notamment la bonne gestion des ressources humaines et l’amélioration de la qualité des services.

Cette formation de 5 jours regroupe les gestionnaires des ressources humaines des pays suivants : Tchad, Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Cote d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo.