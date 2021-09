Le président de la CCIAMA à la rencontre des opérateurs économiques

Le président de la Chambre de Commerce d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) Ali Adji a effectué une visite de courtoisie et d’changes aux opérateurs économiques au siège du Conseil National des Importateurs, Transitaires et Exportateurs (CONITE).

C’est une première pour un président de la CCIAMA de se rende au siège du Conite, l’une des plus grandes plateformes regroupant les opérateurs économiques du pays.

Le président de la CCIAMA, à travers cette rencontre avec les opérateurs économiques cherche à lever le doute sur un désaccord avec les membres du Conite. « Il n’y a aucun problème entre le Conite et la CCIAMA, c’était juste un problème de communication », clarifie Mahamat Nour Abakar, représentant du Conite.

Pour Ali Adji, la CCIAMA est la seule institution qui représente les opérateurs du secteur privé et l’unique interlocutrice auprès du gouvernement quand il s’agit de défendre les intérêts des opérateurs économiques.

« Tous les problèmes que connaissent nos importateurs et exportateurs sont également nos problèmes et ça nous revient de faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour que l’ensemble des inquiétudes et des obstacles soient réglés pour permettre à notre pays de se développer à travers le développement du secteur privée », souligne le président de la chambre de commerce.

Les opérateurs économiques membres du Conite ont rassuré le président de la CCIAMA que désormais, les deux entités travailleront main dans la main et ensemble ils relèveront le défi économique consistant à lutter contre la corruption et contribuer à la solidification de l’économie du Tchad.