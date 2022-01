Le ministre de l’Elevage et des Productions animales est en visite de travail à Amtiman dans le Salamat

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib est en mission dans le Salamat dans le cadre de la supervision des activités du Programme d’Appui Structurant de Développement Pastoral(PASTOR). Il a rencontré successivement ce matin dans la salle de réunion du gouvernorat les autorités et différents acteurs du secteur.

Le ministre et sa délégation, dont le Coordonnateur national du programme PASTOR, Haroun Moussa, ont rencontré les autorités administratives, les différents partenaires et organisations des professionnels de l’élevage ainsi que les services déconcentrés de l’élevage de la province du Salamat.

Le gouverneur de ladite province, Abdoulaye Ibrahim Siam s’est réjoui de l’apport du programme PASTOR dans sa circonscription administrative, principalement en ce qui concerne le renforcement de la cohabitation pacifique. Il s’est aussi félicité du balisage des couloirs de transhumance, de la réalisation des infrastructures et de la lutte contre les conflits éleveurs-agriculteurs.

En retour, le ministre de l’Elevage, Dr Abderahim Awat Atteib a apprécié les efforts des autorités du Salamat pour la stabilité, la cohabitation pacifique et les a exhortées à continuer sur cet élan.

Les questions liées aux conflits sur les ressources agropastorales, aux couloirs de transhumances, le problème des vaccinations du cheptel, l’insuffisance du personnel de l’élevage sur le terrain et d’autres ont été également abordées lors de la rencontre entre le ministres et les autorités administrations ainsi que les différents acteurs et partenaires du secteur de l’élevage.

Le ministre a discuté avec ses interlocuteurs des solutions à trouver à ces problèmes et a donné des orientations pour la prévention des conflits.