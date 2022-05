Le G7 et ses partenaires encouragent le Comité des créanciers du Tchad à conclure “prochainement” un traitement de la dette du pays

Les ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7, réunis du 18 au 20 mai à Petersberg en Allemagne, et rejoints par les chefs du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe de la Banque mondiale, de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), du Conseil de stabilité financière (CSF) ont notamment décidé d’encourager le Comité des créanciers du Tchad à conclure prochainement un traitement de la dette du pays.

La conclusion d’un traitement prochain de la dette du Tchad va permette, selon le communiqué sanctionnant cette rencontre, de réduire les vulnérabilités de la dette du pays, résultant notamment de la volatilité des prix du pétrole. « Nous soulignons que les créanciers privés du Tchad sont censés fournir un traitement de la dette conformément au principe de comparabilité de traitement », relève le document.

Les ministres des Finances, les gouverneurs des Banques centrales du G7 et les chefs des institutions financières internationales présents réitèrent leur engagement à former « rapidement » le Comité des créanciers de la Zambie et appellent tous les créanciers à convoquer une réunion dès que possible afin de fournir « rapidement » des assurances de financement pour débloquer le soutien financier opportun du FMI et de la Banque mondiale.

A la suite du réengagement de l’Éthiopie pour une nouvelle facilité élargie de crédit du FMI, ces autorités et institutions disent attendre également avec « impatience » des progrès du Comité des créanciers du pays.

Plus généralement, un appel est lancé pour l’implication du secteur privé dans toute restructuration de la dette conformément au principe de comparabilité de traitement. Le G7 et ses partenaires attendent aussi avec « intérêt » de poursuivre les travaux avec les institutions financières internationales et les acteurs du marché sur l’amélioration de l’architecture d’une telle participation .