Le FAGACE apporte une réponse à la redynamisation de l’économie tchadienne

Une délégation tchadienne de haut niveau conduite par Alingué Etienne, Conseiller à l’Economie, aux Finances et au Commerce à la Présidence de la République du Tchad a séjourné à Cotonou, au siège du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) du 27 au 31 décembre 2020. Ce voyage de travail s’inscrit dans le cadre du renforcement de la Coopération entre la République du Tchad et le FAGACE.

La délégation et les responsables du FAGACE ont tenu des rencontres techniques au cours desquelles le FAGACE accepte d’appuyer l’économie tchadienne. Les secteurs stratégiques concernés sont : le PADELFIT ; l’énergie ; l’agro-sylvo-pastoral ; la santé ; la zone économique; les mines et les infrastructures.

Au terme de la mission, la délégation a exprimé ses vifs remerciements au Directeur Général du FAGACE et à l’ensemble de ses équipes qui ont contribué à la bonne réalisation de la mission.

La délégation était composée de Mme ROYOUMTA MADINGUE, Directrice Générale Adjointe du Ministère de l’Economie, M. SALEH HASSABALLAH WARIA, Directeur général Adjoint de la mobilisation des ressources, M. ABDOULAYE MAHMAT SENOUSSI, Directeur de l’Analyse et de la Programmation des investissements publics, Dr GADOM DJAL GADOM, Directeur de Stratégie et des Politiques Economiques et de M. MOUHAMAD AL AMINE NADJIB, Directeur des Financements Extérieurs.

Pour rappel, la mission fait suite à l’audience accordée par le maréchal Idriss Deby Itno, au Directeur Général du FAGACE, le 20 octobre 2020. Une rencontre au cours de laquelle la contribution active du FAGACE est sollicitée pour le financement des projets de développement au TCHAD.