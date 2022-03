Le collectif tchadien contre la vie chère élève le ton

Une vingtaine de personnes a protesté aux côtés du “Collectif tchadien contre la vie chère” contre la cherté de vie au Tchad lors de la marche organisée ce samedi 5 mars.

Tôt le matin du 5 mars, quelques militants du “collectif tchadien contre la vie chère” ont investi le terrain Fest’Africa dans le 6e arrondissement de N’Djamena. Objectif : marcher contre la cherté de vie. Une nuée de journaliste s’est présentée pour couvrir l’événement. C’est autour de 9 heures que la marche a débuté avec une vingtaine de militants munis des banderoles et pancartes à la main: “Président du Conseil militaire de transition, le peuple meurt de faim”, “un peuple affamé n’a point d’oreilles”. Les manifestants ont marché du terrain Fest’Africa au stade Idriss Mahamat Ouya.



Le collectif proteste contre la vie chère. Sur la liste des revendications, le collectif inscrit le coût “élevé” des denrées alimentaires de première nécessité et de la communication.



“Un sac vide ne peut pas se tenir debout. A cause de la cherté de vie, l’administration tchadienne est paralysée”, a indiqué Natoi-Allah Ringar du parti des intellectuels socialistes tchadiens pour l’évolution (PISTE).



Le président du “Collectif tchadien contre la vie chère”, Dingamnaël Nely Versinis liste les secteurs touchés. “La cherté de vie ne touche pas seulement les denrées de première nécessité, elle touche également la santé, l’éducation, le transport urbain et interurbain, les matériaux de construction, surtout le sac de ciment. Désormais un sac de ciment doit coûter 4500f CFA“. Cette cherté de vie, Versinis tonne que c’est de la défaillance des autorités. “L’Etat est défaillant, et quand on est défaillant on doit dégager et laisser la place aux hommes responsable“, affirme-t-il.

La marche a vu la participation du coordinateur de la coalition Wakit Tama, Max Loalngar, le président du parti (PISTE), Natoi-Allah Ringar, et quelques étudiants.