Lancement du projet de paiement de l’impôt par la téléphonie mobile

Le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin a lancé ce mercredi 10 novembre, le projet de paiement par les contribuables de l’Impôt général libératoire par le canal de la téléphonie mobile.

La direction générale des impôts (DGI) a décidé de lancer un projet de paiement de l’impôt général libératoire (IGL) par le canal mobile. Avec l’assistance de la Banque mondiale, elle a élaboré un cahier des charges fonctionnelles et techniques assorti d’un projet de planning. Ainsi, selon les premières estimations, la solution est attendue pour être mise en production en début d’année 2022 après avoir subi les phases de recette d’acceptation utilisateurs et pilote.

L’atelier ouvert ce 10 novembre qui porte sur le cadrage technique, a pour objectif de de garantir la mise en œuvre de la solution selon les critères de qualité. Cet atelier contribuera à améliorer la qualité des textes par des échanges techniques et juridiques.

Le Coordinateur du plan d’action pour la modernisation des finances publiques Oumar Ardja Tidy a relevé que la cérémonie de ce matin rentre dans la logique de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques entreprises par le ministère des Finances et du Budget depuis 2007. « Ces reformes touchent tous les domaines de la finance publique à savoir budgétaire, comptable et fiscale. Dans ce cadre, la direction générale des impôts sous l’impulsion du ministre des Finances et du Budget a décidé de lancer le projet de paiement par les contribuables de l’Impôt Général Libératoire par le canal de la téléphonie mobile », indique-t-il.

Cet atelier a pour objectif de garantir la mise en œuvre de la solution selon les critères de qualité, de budget et surtout de temps. Et ce, en donnant à l’ensemble des parties techniques prenantes, les éléments nécessaires à la compréhension et l’exécution des diligences qui leurs sont assignées.

Le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin a précisé que cet atelier consiste à voir la faisabilité et la meilleure manière de faire pour que sur l’ensemble du territoire l’IGL puisse être collecté à travers la téléphonie mobile. « Cela entre dans la marche de notre volonté de réforme et la marche du monde qui est d’aller vers la digitalisation. J’invite tout le monde à adhérer, à participer à cette reforme », exhorte-t-il.