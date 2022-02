La Simatrac et le lycée technique industriel de N’Djamena désormais partenaires

Une cérémonie de signature d’accord de partenariat entre le lycée technique industriel de N’Djaména et la Société industrielle des matériels agricoles et d’assemblage des tracteurs (Simatrac) a eu lieu ce mercredi 23 février dans l’enceinte de ladite société à Farcha dans le 1er arrondissement.

Le proviseur du lycée technique industriel de N’Djamena, Temoua Habmon, se réjouit de constater qu’ils partagent la même conviction avec le directeur général de la Simatrac, qui a très vite compris tout l’intérêt et les enjeux de l’heure, et instruit ses collaborateurs à travailler à formaliser cet accord avec leur institution de formation.

Pour lui, la mise en œuvre effective de l’accord contribuera à la réalisation de la mission qui leur est accordée par la loi 16 portant orientation du système éducatif tchadien en son article 12 : celle d’éduquer, d’instruire et de former les jeunes en vue de leur insertion professionnelle. Plus spécifiquement, l’accord devra permettre au lycée technique industriel de diversifier et de rendre davantage très qualitatif ses offres de formation en intégrant des thématiques nouvelles en lien avec le secteur d’activité de la Simatrac, de renforcer et d’améliorer la qualité de ses apprentissages et de se fixer de nouveaux horizons de collaboration avec le monde professionnel.

Pour le directeur général de la Simatrac, Jean-Michel Djerané, à travers cet accord de partenariat, la Simatrac mise sur une formation initiale et continue du lycée d’enseignement technique industriel, afin de disposer, à tout moment d’une main d’œuvre qualifiée, performante et compétitive. C’est en adéquation avec cette logique que la direction générale de la Simatrac a entrepris des démarches auprès du lycée technique industriel de N’Djaména, indique-t-il.