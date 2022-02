La phase 3 du programme de renforcement de l’élevage pastoral est lancée

Le programme de renforcement de l’élevage pastoral( PREPAS) a organisé une cérémonie officielle de lancement de la 3ème phase de ses activités ce vendredi 11 février 2022 à N’Djamena.



Démarré depuis le 14 avril 2014 sur financement de la direction de développement et de la coopération (DDC), le programme de renforcement de l’élevage pastoral ( PREPAS) est à sa troisième phase. C’est l’œuvre de la société d’ingénieur-conseil CA17 international qui était mandatée pour la mise en œuvre des activités qui auront pour l’objectif général d’améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des populations pastorales de sa zone d’intervention qui est composée de l’Ennedi Ouest, du Batha et du Wadi Fira.

La troisième phase du programme de renforcement de l’élevage pastoral ( PREPAS) a pour objectif de poursuivre la réalisation des infrastructures d’accès à l’eau pastoral et de balisage des couloirs de transhumance en accord avec les besoins prioritaires des éleveurs et en cohérence avec les dynamiques pastorales; favoriser la prévention, la gestion et la résolution non violente de conflits, l’appui ou la création d’instances pluriacteurs de gestion locale et encourage la gestion concertée de ressources naturelles. Elle vise aussi à protéger l’environnement en soutenant la lutte contre le feu et en restaurant la végétation sur quelques sites localisés.



Le PREPAS a un portefeuille de plus de 10 milliards de francs pour le fonctionnement et la concrétisation du programme.

Au regard des résultats techniques et leçon tirée des phases 1 et 2, des enjeux actuels, des besoin des éleveurs de la zone d’intervention et des priorités stratégiques des ministères partenaires et de la direction de développement et de la coopération (DDC) au Tchad, la phase 3 devra poursuivre son intervention dans la continuité tout en essayant de produire des résultats durablement ancrés, a dit Dr Abderrahim Awat Atteib, ministre de l’Elevage et des Productions animales toute en remerciant les partenaires techniques et financiers appuyant le développement de l’élevage aux Tchad.

Zara Sakawa, stagiaire