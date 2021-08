La CBT Bourse présente les opportunités du marché financier de la CEMAC aux opérateurs économiques

La CBT Bourse et son partenaire la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) Tchad ont organisé un séminaire de présentation du marché financier du Tchad et de la CEMAC à l’hôtel Résidence de N’Djamena.

C’était le 29 juillet 2021 que la CBT Bourse à travers son Directeur général M. Alfred Moyangar a réuni des hommes d’affaires, des entrepreneurs et représentants des banques de la place pour une journée d’échanges sur les opportunités du marché financier à travers la CBT Bourse.

Les présentations faites ont essentiellement porté sur la structuration du marché financier, la place de la CBT Bourse, les conditions pour y accéder et son régime fiscal présenté par le Directeur général de la CBT Bourse lui-même, Monsieur Alfred Moyangar et une seconde présentation sur les marchés des actions, les différents produits cotés à la BVMAC présentée par monsieur Daïrou Hinserbe Sahoulba, responsables du contrôle de gestion à la CBT.

Les échanges avec les participants ont permis de lever les zones d’ombre et de répondre à toutes les préoccupations des acteurs intéressés et de la presse locale ayant fait le déplacement.