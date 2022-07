La CBT bénéficie d’une ligne de crédit de 15 milliards à la BDEAC

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) a accordé une ligne de crédit de 15 milliards à la Commercial Bank Tchad (CBT). L’accord de prêt est signé ce lundi 4 juillet.

Lundi 04 juillet 2022 – La Commercial Bank Tchad (CBT) SA et la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC) ont signé un accord de prêt de 15 milliards de FCFA pour le financement des PME/PMI. L’accord a été scellé par Marcel ONDELE, vice-président de la BDEAC et Issa BATIL OROZI et Ismail NGAKOUTOU, directeurs généraux de la CBT.

Selon les termes du communiqué, cette mise à disposition en faveur de la CBT vise à apporter un appui renforcé et conséquent au secteur privé et plus spécifiquement les PME/PMI. Cette approche s’inscrit dans le cadre du plan de développement stratégique 2021-2025 de la banque adoptée par son équipe dirigeante (Conseil d’Administration).

Les PME/PMI constituent le moteur de l’économie nationale et un vivier peu exploité dans le portefeuille de la CBT. En décidant de financer ce pan majeur de l’économie tchadienne, la CBT assume ce pari en dépit du risque de crédit relativement élevé, indique le communiqué.

Pour la CBT, c’est une réponse post crise COVID-19 à l’endroit des opérateurs économiques tchadiens qui pourront ainsi accroître leurs revenus et mieux se développer. Il est aussi attendu de ce fonds la création de plusieurs milliers d’emplois dans le domaine de la transformation de nos produits à travers une chaîne de valeurs maitrisées.

Avec une présence historique forte, établie dans une longue relation avec l’État depuis sa création comme Banque de Développement du Tchad en 1962 jusqu’à ces mutations successives. La doyenne des banques au Tchad en tant que banque citoyenne accompagne le développement du pays en soutenant l’action gouvernementale.

Créée le 03 décembre 1975, la BDEAC a pour mission de promouvoir le développement durable des pays de la Cémac et contribuer à l’intégration économique des pays de l’Afrique Centrale, notamment par le financement des investissements nationaux, multinationaux et des projets d’intégration économique.

Elle apporte son concours aux Etats Membres, aux organisations sous-régionales, aux Institutions financières et aux opérateurs économiques, dans leurs efforts pour la mobilisation des ressources financières et le financement des projets, notamment pour préserver les écosystèmes et lutter contre le changement climatique.