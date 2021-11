La Banque mondiale analyse la performance des projets qu’elle finance au Tchad

La Banque mondiale, en partenariat avec le ministère de l’Économie et de la Planification du développement et de la Coopération internationale, a organisé une revue conjointe du portefeuille des projets qu’elle finance au Tchad, ce vendredi 12 novembre 2021.

Les travaux s’inscrivent dans le cadre d’un agenda régulier fixé en vue de passer en revue la performance des projets sous financement de la Banque mondiale. Tirer les enseignements de la mise en œuvre des projets afin d’améliorer l’exécution des opérations en cours et la qualité des projets en phase de préparation.



La réussite de la mise en œuvre des projets est cruciale pour la solidité du partenariat entre non seulement la Banque mondiale et le gouvernement mais aussi entre tous les autres partenaires au développement du Tchad. Cependant ces résultats dépendront de l’accélération des réformes dans les secteurs-clés du développement du Tchad en vue de booster l’économie et encourager les investissements dans le pays.



« Pour sa part, le Groupe de la Banque mondiale, à travers l’Association internationale de développement (IDA) a significativement augmenté son portefeuille au Tchad. Actuellement 16 opérations sont engagées dont 10 projets nationaux pour un montant de 534,95 millions de dollars et 6 projets régionaux pour un total de 406,7 millions de dollar », a clarifié le Représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Rasit Pertev.



Outre cet engagement, le Groupe a également soutenu les efforts du gouvernement pour lui permettre de faire face à la pandémie de Covid-19. Un financement d’urgence de 16,9 millions de dollars à débloquer ainsi qu’un appui à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance. Ces interventions sont estimées à 21,7 millions de dollars. Parallèlement, les activités analytiques permettent à la Banque mondiale de mettre en œuvre des études importantes pour mieux cerner les problématiques sous-jacentes et déterminer les actions les plus pertinentes qui devront être financées.



Le ministre Issa Doubragne a précisé que le cadre stratégique de partenariat entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque mondiale (CPF 2017-2021) a mis en exergue trois thèmes qui s’alignent parfaitement sur le Plan national de Développement (PND) 2017-2021. Il s’agit notamment : du capital humain ; de la diversification de l’économie et; de la situation macro-économique.



C’est dans ce cadre que s’inscrit la revue conjointe du portefeuille de la Banque mondiale, qui nous offre à nous tous, une occasion de nous assurer de la pertinence de ces objectifs et de l’efficacité des moyens employés, indique-t-il.



Il a annoncé que le portefeuille de la Banque mondiale au Tchad compte 10 projets nationaux pour un engagement global de 534,95 millions de USD, soit environ 320 milliards de F CFA dont un montant de 109 milliards de F CFA ont été décaissés, soit 30,30%.



Aux projets nationaux, il convient d’ajouter, sept projets régionaux pour un engagement global de 407 millions de USD, soit environ 340 milliards de F CFA dont seulement 17 milliards de Fcfa ont été décaissés début juillet 2021, soit un taux de 3,11%.



En plus des portefeuilles nationaux et régionaux, la Banque mondiale initie des activités analytiques permettant de mettre en œuvre des études importantes pour mieux cerner les problématiques sous-jacentes et déterminer les actions les plus pertinentes qui devront être financées et soutenues.