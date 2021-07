La BAD compte développer un projet de microfinance en faveur des femmes et jeunes au Tchad

Une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) conduite par le représentant de ladite banque au Tchad, Ali Lamine Zene a échangé lundi, avec la ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Isabelle Housna Kassiré sur le développement des microfinances au Tchad.

La Banque africaine de développement (BAD) a ciblé le ministère de la Formation Professionnelle et des Métiers pour développer un projet sur les microfinances en soutien aux femmes et aux jeunes.

Selon Taibatou Sidibé, économiste supérieure du travail à la BAD, ce projet en instruction, placé sous l’égide du ministère de l’Economie et de la planification du Tchad engage plusieurs ministères sectoriels.

« Nous sommes là pour discuter de ce projet et voir quel type d’appui apporter aux femmes du milieu rural et aussi les jeunes qui sont une frange très importante de la population, quelles sont les solutions adaptées à leur besoin et comment les établissements de microfinance pourraient mettre à leur disposition une plateforme de service financier qui serait vraiment utile à ces populations pour développer leur capacité entrepreneuriale et aussi avoir un impact dans le développement du pays », explique Taibatou Sidibé.